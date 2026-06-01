Все виновные в ударе по Старобельску должны понести наказание, заявил Путин
Путин пообещал неотвратимое наказание причастным к удару по Старобельску
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Все виновные в украинском ударе по общежитию колледжа в Старобельске должны понести неотвратимое наказание. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по теме расследования теракта.
«Пригласил неслучайно и генерального прокурора [Александра Гуцана], и председателя Следственного комитета [Александра Бастрыкина]. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идёт работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», — сказал глава государства.
Напомним, Владимир Путин проводит совещание по теме расследования удара ВСУ по Старобельску. В нём принимают участие Александр Бастрыкин, Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава муниципального округа Владимир Чернев.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.