Все виновные в ударе по Старобельску должны понести наказание, заявил Путин

Все виновные в украинском ударе по общежитию колледжа в Старобельске должны понести неотвратимое наказание. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по теме расследования теракта.

«Пригласил неслучайно и генерального прокурора [Александра Гуцана], и председателя Следственного комитета [Александра Бастрыкина]. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идёт работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Путин проводит совещание по теме расследования удара ВСУ по Старобельску. В нём принимают участие Александр Бастрыкин, Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава муниципального округа Владимир Чернев.