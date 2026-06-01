Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 июня, 17:52

Путин проводит совещание по поддержке пострадавших от удара ВСУ по Старобельску

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле совещание, посвящённое поддержке пострадавших от удара киевского режима по Старобельску. Одной из тем станет ход расследования этого террористического акта.

Владимир Путин начал совещание по поддержке пострадавшим от теракта Киева в Старобельске. Видео © Life.ru

«Хочу обсудить сегодня с вами и — пригласил для этого, — как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской Народной Республики. Хотел бы послушать как организована помощь семьям», — начал собрание российский лидер.

В совещании приняли участие генеральный прокурор Александр Гуцан, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и вице-премьер Татьяна Голикова.

С докладами выступили глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и руководитель Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.

Путин назвал западные СМИ «средствами массового одурачивания» из-за Старобельска

Напомним, в ночь на 22 мая под обстрел в Старобельске попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа — жертвами стали 21 человек, ещё десятки получили ранения, а здание частично рухнуло с пятого по второй этаж. Москва квалифицировала произошедшее как теракт, заявив о западном происхождении использованных беспилотников и содействии стран НАТО. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что чаша терпения российского руководства переполнена. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в ООН призвали провести оперативное и независимое расследование удара.

Юрий Лысенко
