Российский лидер Владимир Путин заявил, что западные средства массовой информации превратились в инструмент введения людей в заблуждение, а не в источник объективных новостей. Так он прокомментировал поведение зарубежных корреспондентов на фоне убийства киевским режимом детей в Старобельске (ЛНР).

«Это средства массового одурачивания, а не средства массовой информации», — сказал он.

В ходе выступления президент также обратил внимание, что зарубежные каналы полностью проигнорировали трагедию в Старобельске. При этом продолжали выпускать сюжеты про дроны Украины и их стоимость.

Напомним, в ночь на 22 мая под удар в Старобельске (ЛНР) попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа, в результате чего погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения. Здание общежития обрушилось с пятого по второй этаж, разбор завалов продолжался несколько дней. В Москве официально квалифицировали инцидент как теракт, подчеркнув, что использованные беспилотники имеют западное происхождение, а страны НАТО оказывали содействие в атаке. В МИД РФ заявили, что чаша терпения российского руководства переполнена. СК возбудил уголовное дело. В ООН призвали провести оперативное и независимое расследование после сообщений об ударе ВСУ по Старобельску в ЛНР.