30 мая, 20:29

Посольство РФ в Армении открыло цифровой мемориал жертвам удара по Старобельску

Обложка © armenia.mid.ru

В память о трагедии в Старобельске российское посольство в Армении создало виртуальный мемориал. Об этом дипломатическое представительство сообщило в своём Telegram-канале.

Ролик в память о жертвах террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске

«На сайте посольства доступен цифровой мемориал жертвам этой страшной трагедии», — говорится в публикации.

В Троицкую родительскую субботу в храмах Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви прошли заупокойные богослужения. Священнослужители молились о невинно убиенных студентах колледжа в Старобельске, которые погибли в результате террористического удара Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Появились подробности о состоянии пострадавших студентов после теракта в Старобельске

Напомним, в ночь на 22 мая под удар в Старобельске (ЛНР) попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа, в результате чего погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения. Здание общежития обрушилось с пятого по второй этаж, разбор завалов продолжался несколько дней. В Москве официально квалифицировали инцидент как теракт, подчеркнув, что использованные беспилотники имеют западное происхождение, а страны НАТО оказывали содействие в атаке. В МИД РФ заявили, что чаша терпения российского руководства переполнена. СК возбудил уголовное дело. В ООН призвали провести оперативное и независимое расследование после сообщений об ударе ВСУ по Старобельску в ЛНР.

Виталий Приходько
