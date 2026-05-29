Появились подробности о состоянии пострадавших студентов после теракта в Старобельске

Трое студентов старобельского колледжа, пострадавших от удара ВСУ, находятся в Луганской республиканской клинической больнице (ЛРКБ) в состоянии средней степени тяжести. Ещё один студент в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил замглавврача ЛРКБ Дмитрий Котуха.

«Три девушки — состояние средней тяжести [находятся] в отделениях офтальмологии, торакальной хирургии и травматологии. Мужчина — в крайне тяжелом состоянии [находится] в отделении анестезиологии и реанимации №1», — приводит ТАСС его слова.

Состояние студентов, госпитализированных в Москву, оценивается как средней степени тяжести. По словам Котухи, 23 мая мужчина, а 24 мая девушка были направлены в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова для дальнейшего лечения и восстановления. Оба пациента находятся в стабильном состоянии средней тяжести с благоприятным прогнозом. Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью и диагностическими процедурами.

Врачи республики получают поддержку от ведущих федеральных медицинских центров посредством телемедицинских консультаций. Котуха также отметил, что за последнюю неделю ни один из пострадавших в результате инцидента в Старобельске не покинул стационар.

В ночь на 22 мая под удар в Старобельске (ЛНР) попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа, в результате чего погиб 21 человек, ещё 65 получили ранения. Здание общежития, где находились подростки, обрушилось с пятого по второй этаж, разбор завалов продолжался несколько дней.