Путин назвал удар ВСУ по Старобельску кровавым преступлением украинской хунты

Владимир Путин назвал атаку украинских беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске кровавым преступлением украинской хунты. Об этом президент России заявил на совещании, посвящённом расследованию теракта и помощи пострадавшим.

«Хочу обсудить сегодня с вами вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавших от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске», — сказал российский лидер.