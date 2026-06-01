Путин назвал удар ВСУ по Старобельску кровавым преступлением украинской хунты
Владимир Путин назвал атаку украинских беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске кровавым преступлением украинской хунты. Об этом президент России заявил на совещании, посвящённом расследованию теракта и помощи пострадавшим.
«Хочу обсудить сегодня с вами вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавших от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске», — сказал российский лидер.
Напомним, в ночь на 22 мая под обстрел в Старобельске попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа — жертвами стали 21 человек, десятки получили ранения, а здание частично рухнуло с пятого по второй этаж. Москва квалифицировала произошедшее как теракт, заявив о западном происхождении использованных беспилотников и содействии стран НАТО, а в МИД РФ подчеркнули, что чаша терпения российского руководства переполнена. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в ООН призвали провести оперативное и независимое расследование удара.
