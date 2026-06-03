Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Пулково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полётов, уточнили в пресс-службе регулятора.

Одновременно с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности применения беспилотников в регионе.

Ранее Life.ru писал, что украинские беспилотники атаковали Москву. С вечера 2 июня было сбито более 20 БПЛА. На местах падения обломков вражеских беспилотников уже работают столичные специалисты экстренных служб, которые оценивают ущерб и другие обстоятельства.