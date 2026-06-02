ОАК: Первые серийные SJ-100 и МС-21 уже собраны, ещё двадцать — на подходе

Первые отечественные серийные самолёты SJ-100 и МС-21 уже произведены и ожидают завершения сертификации. Об этом сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

«Первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур», — цитирует его ТАСС.

По словам Бадехи, в цехах окончательной сборки сейчас находятся около двух десятков таких лайнеров. По SJ-100 осталось выполнить примерно 20% сертификационных полётов, завершить их рассчитывают к концу лета.

У МС-21 объём оставшихся испытаний больше — около 70% полётов. Ранее в Ростехе говорили, что сертификацию этого самолёта планируют завершить в первом квартале 2027 года и после этого перейти к серийному выпуску.

Поставки импортозамещённых SJ-100 с двигателями ПД-8 ожидаются в конце 2026 года или в первом квартале 2027-го.

Ранее Life.ru писал, что ОАК выпустит четыре самолёта Ту-214 в 2026 году для спецзаказчиков. Первыми эксплуатантами новой техники станут специальные заказчики. Авиакомпания Red Wings начнёт получать воздушные суда с 2027 года.