ОАК выпустит четыре самолета Ту-214 в 2026 году для спецзаказчиков

В 2026 году Объединённая авиастроительная корпорация (входит в Ростех) планирует произвести четыре среднемагистральных лайнера Ту-214. О деталях выпуска рассказал руководитель ОАК Вадим Бадеха в беседе с ТАСС.

Он уточнил график наращивания объёмов. По словам главы корпорации, вслед за четырьмя машинами в текущем году, в следующем планируется сделать восемь бортов, а затем выйти на ежегодный показатель до 20 единиц.

Первыми эксплуатантами новой техники станут специальные заказчики. Авиакомпания Red Wings, как отметил Бадеха, начнёт получать воздушные суда с 2027 года.

Подготовка производственной площадки практически завершена. Глава ОАК заявил, что завод готов изготавливать лайнеры серийно.

Достичь таких мощностей удалось благодаря серьёзным вложениям в модернизацию. Инвестиции в техническое перевооружение Казанского предприятия позволяют выпускать до 20 лайнеров ежегодно.

Интерес к машине проявляют и другие перевозчики. Ранее авиакомпания S7 подтвердила планы подписать контракт примерно на сто самолётов.

Ту-214 — российский двухдвигательный пассажирский борт. Он предназначен для маршрутов протяженностью до 4,5 тыс. км.

Ту-214 — это российский узкофюзеляжный среднемагистральный самолёт, разработанный ОКБ Туполева как модификация Ту-204 с увеличенной взлётной массой и дальностью полёта, рассчитанный на перевозку до 210 пассажиров на расстояние до 4,5 тысячи километров. Производимый с 1996 года на Казанском авиационном заводе, лайнер после введения санкций против РФ был полностью импортозамещён: в его конструкцию внедрены 17 ключевых отечественных систем, включая бортовое радиоэлектронное оборудование, метеолокаторы и системы предотвращения столкновений, вместо продуктов Honeywell и других зарубежных поставщиков. В декабре 2025 года Росавиация выдала документ, открывающий путь к полномасштабной серийной сборке.