Россия уже строит опытный образец стелс-истребителя Су-75 Checkmate

В России продолжается работа над созданием перспективного истребителя пятого поколения Checkmate (Су-75). В Объединённой авиастроительной корпорации сообщили, что проект уже перешёл к этапу строительства опытного образца.

Генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха отметил, что запуск работ над современным однодвигательным боевым самолётом имеет стратегическое значение для отечественной авиационной отрасли. По его словам, Россия в последние десятилетия практически не занималась этим сегментом, хотя в советский период было создано большое количество подобных машин.

«Работы по Checkmate уже на этапе постройки опытного образца», — сообщил Бадеха в интервью ТАСС.

Истребитель разрабатывается как для нужд Министерства обороны России, так и для возможных зарубежных заказчиков. В ОАК подчёркивают, что проект изначально ориентирован на широкий рынок. Отдельно отмечается, что ключевым преимуществом однодвигательной схемы считается более низкая стоимость производства и эксплуатации по сравнению с тяжёлыми двухдвигательными платформами.

«Самолёт создаём как для Минобороны России, так и для зарубежных заказчиков. Потенциал машины существенный. Сроки поставок будут зависеть от того, как мы проведем работу с заказчиками, от интереса и задач», — уточнил глава корпорации.

В компании добавили, что перспективная модель должна сочетать современные технологии и более доступную стоимость эксплуатации, что особенно важно для будущих государственных заказчиков

Подготовка к производству самолётов Checkmate началась два года назад. Первая публичная презентация истребителя состоялась в Дубае в 2021 году, после чего в конструкцию вносились изменения с учётом пожеланий потенциальных заказчиков. Первый полёт стелс-истребителя запланирован на 2026 год