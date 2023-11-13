"Шах и мат": Назван главный козырь новейшего российского истребителя Checkmate

Лёгкий российский истребитель пятого поколения Checkmate будет иметь одно важное преимущество — манёвренность. Название "Шах и мат" самолёту дано не просто так. Всё благодаря сочетанию в себе серьёзной боевой мощи и недорогого производства.

Об этом рассказал военный историк и директор музея войск ПВО в посёлке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов. По его словам, новый истребитель также сможет нести на себе вооружение с самолёта Су-57.

"Шах и мат" переводится с английского название этого самолёта. Изготовлен по технологии стелс и имеет один двигатель. При одном двигателе он легче, чем Су-57, и значительно более дешёвый с учётом того, что один двигатель", — отметил Кнутов в беседе с телеканалом "360".

Специалист также не мог не отметить использование 3D-моделирования в строительстве истребителя, за счёт которого удаётся сократить сроки реализации.

А вот капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что мощь нового истребителя кроется в малозаметности.

"У нас есть тяжёлый истребитель пятого поколения — Су-57. Теперь будет лёгкий для завоевания господства в воздухе. Это продолжение линейки легендарных МиГов. Насколько известно, этот истребитель будет однодвигательный. Он будет малозаметным, с хорошими характеристиками по манёвренности и по скорости", — рассказал специалист "Ленте.ру".