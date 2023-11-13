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13 ноября, 12:22

"Шах и мат": Назван главный козырь новейшего российского истребителя Checkmate

Военный эксперт Дандыкин: Главная особенность Checkmate — малозаметность

Лёгкий российский истребитель пятого поколения Checkmate будет иметь одно важное преимущество — манёвренность. Название "Шах и мат" самолёту дано не просто так. Всё благодаря сочетанию в себе серьёзной боевой мощи и недорогого производства.

Об этом рассказал военный историк и директор музея войск ПВО в посёлке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов. По его словам, новый истребитель также сможет нести на себе вооружение с самолёта Су-57.

"Шах и мат" переводится с английского название этого самолёта. Изготовлен по технологии стелс и имеет один двигатель. При одном двигателе он легче, чем Су-57, и значительно более дешёвый с учётом того, что один двигатель", — отметил Кнутов в беседе с телеканалом "360".

Специалист также не мог не отметить использование 3D-моделирования в строительстве истребителя, за счёт которого удаётся сократить сроки реализации.

Первый опытный образец российского истребителя Checkmate появится до конца 2025 года

Первый опытный образец российского истребителя Checkmate появится до конца 2025 года

А вот капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что мощь нового истребителя кроется в малозаметности.

"У нас есть тяжёлый истребитель пятого поколения — Су-57. Теперь будет лёгкий для завоевания господства в воздухе. Это продолжение линейки легендарных МиГов. Насколько известно, этот истребитель будет однодвигательный. Он будет малозаметным, с хорошими характеристиками по манёвренности и по скорости", — рассказал специалист "Ленте.ру".

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в России началась подготовка к производству первых образцов истребителя Checkmate. Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", необходимая конструкторская документация уже передана на завод, который будет заниматься проектом.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Александра Мышляева
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