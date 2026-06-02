2 июня, 08:07

В России сообщили о кратном росте выпуска боевых самолётов

ОАК: Авиакомпаниям России понадобится 500 новых самолётов в течение 10 лет

Обложка © ТАСС / JAGADEESH NV

В ближайшие 10–12 лет российским авиакомпаниям потребуется около 500 гражданских самолётов. Об этом заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Вадим Бадеха в преддверии ПМЭФ.

Прогноз основан на оценках перевозчиков и расчётах выбытия иностранных бортов. В ОАК рассчитывают, что потенциальный спрос подтвердят твёрдыми заказами.

Также отмечается, что с 2022 года выпуск новых боевых машин вырос в четыре-пять раз. По словам Бадехи, задачи по поставкам военной техники и её ремонту выросли в разы, а темпы обогнали всё мыслимое за историю корпорации.

ОАК начала поставлять Ту-214: что известно о российском среднемагистральном самолёте

Отечественные самолёты, считает глава ОАК, способны занять более половины или даже весь российский авиапарк. «Россия — великая авиационная держава. Так, как любят авиацию в нашей стране, не любят нигде», — добавил он в беседе с ТАСС.

При совпадении нескольких факторов — патриотизма, здравого смысла и экономической эффективности — доля в 50% не предел, уточнил топ-менеджер. Развитие гражданского авиастроения он назвал драйвером роста всего машиностроения.

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщал в апреле, что предложения по объёмам поставок с учётом выбытия машин внесены в правительство. Новая комплексная программа развития отрасли потребует фондирования более 3 трлн рублей.

Никита Никонов
