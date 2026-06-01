ОАК начала поставлять Ту-214: что известно о российском среднемагистральном самолёте
Обложка © РИА Новости / Нина Падалко
Объединённая авиастроительная корпорация начала поставки самолётов Ту-214. Об этом сообщил глава ОАК Вадим Бадеха в интервью ТАСС перед ПМЭФ.
«По Ту-214 поставки уже идут», — сказал он.
Ту-214 — российский двухдвигательный пассажирский самолёт среднемагистрального класса. Он предназначен для перелётов на расстояние до 4,5 тысячи километров. Такие машины могут использоваться на внутренних и международных маршрутах средней дальности. Для российского авиапрома Ту-214 рассматривается как один из самолётов, которые должны поддержать обновление парка на фоне ограничений по поставкам западной техники.
Производство Ту-214 связано с курсом на развитие отечественного гражданского авиастроения. В последние годы российские авиакомпании столкнулись с необходимостью активнее опираться на самолёты, которые можно обслуживать и выпускать внутри страны.
