1 июня, 15:23

ОАК начала поставлять Ту-214: что известно о российском среднемагистральном самолёте

ОАК начала поставки российских самолётов Ту-214

Обложка © РИА Новости / Нина Падалко

Объединённая авиастроительная корпорация начала поставки самолётов Ту-214. Об этом сообщил глава ОАК Вадим Бадеха в интервью ТАСС перед ПМЭФ.

«По Ту-214 поставки уже идут», — сказал он.

Ту-214 — российский двухдвигательный пассажирский самолёт среднемагистрального класса. Он предназначен для перелётов на расстояние до 4,5 тысячи километров. Такие машины могут использоваться на внутренних и международных маршрутах средней дальности. Для российского авиапрома Ту-214 рассматривается как один из самолётов, которые должны поддержать обновление парка на фоне ограничений по поставкам западной техники.

Производство Ту-214 связано с курсом на развитие отечественного гражданского авиастроения. В последние годы российские авиакомпании столкнулись с необходимостью активнее опираться на самолёты, которые можно обслуживать и выпускать внутри страны.

Марина Фещенко
