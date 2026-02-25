Мишустин объявил о запуске производства самолёта Ту-214 в России

Россия завершила сертификацию среднемагистрального самолёта Ту-214 и переходит к его серийному производству. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, и рассказал о важном этапе в развитии отечественного авиастроения.

«В сфере авиастроения продолжили восстанавливать компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолётов, основанных на передовых отечественных решениях и материалах. В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214. И теперь запускаем его в производство», — заявил глава кабмина.

В своём выступлении Мишустин также перечислил другие ключевые проекты авиационной отрасли: ближне-среднемагистральный самолёт МС-21, обновлённый SJ-100, региональный Ил-114, а также лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал», оснащённый российским двигателем, который уже успешно совершил первый полёт.

Ранее сообщалось, что специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») разрабатывают авиационный двигатель М105 мощностью 115 лошадиных сил для оснащения лёгких летательных аппаратов. Как подчеркнули в госкорпорации, это направление считается востребованным и перспективным для современного авиапрома. Инженеры сделали акцент на лёгкости и эргономичности: агрегат весит всего 75 килограммов при рабочем объёме 1211 кубических сантиметров.