Мишустин: Россия развивается, несмотря на санкции и тарифные войны

Россия продолжает развиваться, несмотря на внешнее давление, санкции и тарифные войны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

«Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому. В том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в торговле и экономическом развитии. Правительство решает поставленные задачи с учетом этих факторов и оценки рисков», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что кабинет министров учитывает внешние ограничения и связанные с ними риски при выполнении задач, поставленных перед правительством.

Ежегодный отчёт правительства в Госдуме традиционно включает оценку экономической ситуации и ключевых вызовов, включая внешние ограничения, торговые барьеры и изменения в мировой торговле. На этом фоне власти регулярно подчёркивают адаптацию экономики и настройку мер поддержки отдельных отраслей и внутреннего спроса.