25 февраля, 09:31

Мишустин: Россия развивается, несмотря на санкции и тарифные войны

Обложка © Life.ru

Россия продолжает развиваться, несмотря на внешнее давление, санкции и тарифные войны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

«Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому. В том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в торговле и экономическом развитии. Правительство решает поставленные задачи с учетом этих факторов и оценки рисков», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что кабинет министров учитывает внешние ограничения и связанные с ними риски при выполнении задач, поставленных перед правительством.

Ежегодный отчёт правительства в Госдуме традиционно включает оценку экономической ситуации и ключевых вызовов, включая внешние ограничения, торговые барьеры и изменения в мировой торговле. На этом фоне власти регулярно подчёркивают адаптацию экономики и настройку мер поддержки отдельных отраслей и внутреннего спроса.

США снимут санкции с России? Слухи, правда, условия и что такое «Пакет Дмитриева»
Ранее сообщалось, что ЕС не смог утвердить новый, 20-й пакет санкций против России из-за позиции Венгрии. Однако режим уже действующих ограничений был продлён до 24 февраля 2027 года.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Марина Фещенко
