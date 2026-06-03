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2 июня, 22:01

На подлёте к Москве сбили уже 20 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Ещё 11 украинских беспилотников сбили на подлёте к Москве российские средства противовоздушной обороны. Очередную крупную атаку на столицу отразили после полуночи 3 июня. Об этом сообщил мэр москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

Вскоре после этого сообщения появилась информация о ещё трёх ликвидированных дронах ВСУ. Тем самым общее число подпитых на подлёте к Москве дронов с вечера 2 июня достигло 20.

Сейчас на всех местах падения обломков вражеских беспилотников уже работают столичные специалисты экстренных служб, которые оценивают ущерб и другие обстоятельства.

Девятый с вечера беспилотник сбили на подлёте к Москве
Девятый с вечера беспилотник сбили на подлёте к Москве

Ранее беспилотник ВСУ атаковал село Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. От удара пострадала местная жительница. Врачи обследовали 51-летнюю женщину и диагностировали у неё минно-взрывную травму и акубаротравму.

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Лия Мурадьян
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