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2 июня, 20:18

Женщина пострадала при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Беспилотник ВСУ атаковал село Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в селе Малое Солдатское Беловского района из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница», — указал он.

Врачи осмотрели 51-летнюю женщину и диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму. Сейчас с пострадавшей работают медики.

Мирный житель погиб при атаке украинского БПЛА на курское село
Мирный житель погиб при атаке украинского БПЛА на курское село

Ещё один инцидент произошёл в городе Шебекино Белгородской области. Там беспилотник ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в больницу и получил необходимую медицинскую помощь.

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Лия Мурадьян
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