Женщина пострадала при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
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Беспилотник ВСУ атаковал село Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Сегодня в селе Малое Солдатское Беловского района из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница», — указал он.
Врачи осмотрели 51-летнюю женщину и диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму. Сейчас с пострадавшей работают медики.
Ещё один инцидент произошёл в городе Шебекино Белгородской области. Там беспилотник ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в больницу и получил необходимую медицинскую помощь.
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