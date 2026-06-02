Женщина пострадала при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области

Беспилотник ВСУ атаковал село Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в селе Малое Солдатское Беловского района из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница», — указал он.

Врачи осмотрели 51-летнюю женщину и диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму. Сейчас с пострадавшей работают медики.

Ещё один инцидент произошёл в городе Шебекино Белгородской области. Там беспилотник ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в больницу и получил необходимую медицинскую помощь.