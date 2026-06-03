Девятый с вечера беспилотник сбили на подлёте к Москве

Украинские вооружённые силы продолжают массированную атаку на Москву. С вчера 2 июня до ночи 3 числа на подлёте к столице сбили уже девять дронов ВСУ. Об очередной атаке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российским силам противовоздушной обороны удалось отразить новый налёт украинских БПЛА на столицу. На месте падения обломков сейчас работают сотрудники специальных и экстренных служб. Более подробно о возможных последствиях на земле не сообщалось.

Массированная атака ВСУ на столичный регион началась вечером 2 июня. О каждой отражённой атаке население информировали московские власти. О жертвах и разрушениях не сообщалось.