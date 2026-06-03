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Регион
2 июня, 21:35

Девятый с вечера беспилотник сбили на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Украинские вооружённые силы продолжают массированную атаку на Москву. С вчера 2 июня до ночи 3 числа на подлёте к столице сбили уже девять дронов ВСУ. Об очередной атаке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российским силам противовоздушной обороны удалось отразить новый налёт украинских БПЛА на столицу. На месте падения обломков сейчас работают сотрудники специальных и экстренных служб. Более подробно о возможных последствиях на земле не сообщалось.

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Шебекино
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Шебекино

Массированная атака ВСУ на столичный регион началась вечером 2 июня. О каждой отражённой атаке население информировали московские власти. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

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Лия Мурадьян
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