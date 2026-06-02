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Регион
2 июня, 20:58

ПВО сбила ещё четыре украинских дрона на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Система противовоздушной обороны отразила очередную атаку беспилотников, направленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

По его словам, средствами Минобороны были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. На местах падения обломков работают экстренные службы.

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Ранее Собянин сообщал о четырёх сбитых БПЛА. Таким образом общее число перехваченных дронов, по его данным, увеличилось до восьми.

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