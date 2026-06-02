Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших в сторону Москвы

При полёте в направлении Москвы сбили ещё два украинских беспилотника. Общее число ликвидированных БПЛА за вечер возросло до четырёх, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё два БПЛА», — указал он.

Сообщение появилось после 21:00. Власти уточнили, что на местах падения обломков уже работают сотрудники экстренных и специальных служб. Детали возможных последствия на земле не сообщали.

Перед этим системы ПВО Минобороны сбили также два беспилотника, которые направлялись к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом. На места предыдущего падения обломков тоже направил специалистов экстренных служб.