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2 июня, 18:53

Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших в сторону Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

При полёте в направлении Москвы сбили ещё два украинских беспилотника. Общее число ликвидированных БПЛА за вечер возросло до четырёх, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё два БПЛА», — указал он.

Сообщение появилось после 21:00. Власти уточнили, что на местах падения обломков уже работают сотрудники экстренных и специальных служб. Детали возможных последствия на земле не сообщали.

За день российские системы ПВО сбили 158 украинских беспилотников
За день российские системы ПВО сбили 158 украинских беспилотников

Перед этим системы ПВО Минобороны сбили также два беспилотника, которые направлялись к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом. На места предыдущего падения обломков тоже направил специалистов экстренных служб.

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Лия Мурадьян
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