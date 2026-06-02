За день российские системы ПВО сбили 158 украинских беспилотников
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
За минувший день российские системы ПВО сбили 158 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Их уничтожали над восемью регионами страны.
«С 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.