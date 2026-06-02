За день российские системы ПВО сбили 158 украинских беспилотников

За минувший день российские системы ПВО сбили 158 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Их уничтожали над восемью регионами страны.

«С 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы.