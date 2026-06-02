Ковальчук: Украинский дрон упал на парковку ТЦ в Брянске
Оператор БПЛА ВСУ.
Украинские военные атаковали Брянск при помощи беспилотника. Аппарат был нацелен на местный торговый центр, но упал на его парковке. Никто не пострадал. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«Очередное преступление киевского режима... Парковка оцеплена. Работают оперативные службы», — сказано в тексте.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали рейсовый автобус на территории региона. В результате удара пострадали три человека.
