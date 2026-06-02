Ребёнок пострадал при атаке дрона ВСУ по дому в белгородском селе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko
Ребёнок пострадал в селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Бригада скорой помощи доставляет 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается.
По данным оперштаба, в результате детонации в доме повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.
Ранее Life.ru рассказывал, как дрон ВСУ атаковал автобусную остановку в селе Новая Деревня под Белгородом. В результате удара ранения получили четыре человека.
