Ребёнок пострадал при атаке дрона ВСУ по дому в белгородском селе

Ребёнок пострадал в селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Бригада скорой помощи доставляет 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается.

По данным оперштаба, в результате детонации в доме повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.

