ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 04:33

Ребёнок пострадал при атаке дрона ВСУ по дому в белгородском селе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

Ребёнок пострадал в селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Бригада скорой помощи доставляет 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается.

По данным оперштаба, в результате детонации в доме повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.

Мирный житель погиб при атаке украинского БПЛА на курское село
Мирный житель погиб при атаке украинского БПЛА на курское село

Ранее Life.ru рассказывал, как дрон ВСУ атаковал автобусную остановку в селе Новая Деревня под Белгородом. В результате удара ранения получили четыре человека.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar