Украинский дрон атаковал гражданский автобус в ЛНР

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Киевский режим продолжает террор против жителей республики. Сегодня утром вражеский БПЛА атаковал гражданский транспорт», — говорится в публикации Пасечник в мессенджере «Макс».

Автобус ехал из Рубежного в Кременную. В результате удара пострадали три человека.

Кроме того, ВСУ атаковали частный сектор в Стаханове. Двое мужчин госпитализированы.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники следственного комитета фиксируют преступления Киева.