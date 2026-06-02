Украинский дрон атаковал гражданский автобус в ЛНР
Пасечник: ВСУ нанесли удар по автобусу в ЛНР, пострадали три человека
Обложка © РИА Новости
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Киевский режим продолжает террор против жителей республики. Сегодня утром вражеский БПЛА атаковал гражданский транспорт», — говорится в публикации Пасечник в мессенджере «Макс».
Автобус ехал из Рубежного в Кременную. В результате удара пострадали три человека.
Кроме того, ВСУ атаковали частный сектор в Стаханове. Двое мужчин госпитализированы.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники следственного комитета фиксируют преступления Киева.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.