Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлёте к Москве

Силы ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее Life.ru сообщал, что ребёнок пострадал при атаке дрона ВСУ по дому в белгородском селе. Бригада скорой помощи доставила 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается.