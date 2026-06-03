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Регион
3 июня, 02:08

Жилой дом, библиотека и школа искусств повреждены в Мичуринске из-за атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

В ночь на 3 июня Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов, назвав произошедшее террористической атакой.

По его словам, в результате падения БПЛА повреждения получили многоквартирный дом, библиотека и школа искусств — в зданиях выбиты окна. Также пострадали хозяйственные постройки одного из промышленных предприятий.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Силы ПВО сбили ещё два беспилотника на подлёте к Москве
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Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны проводят боевую работу над Ленинградской областью. Как заявил губернатор Александр Дрозденко, были сбиты три БПЛА.

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Артём Гапоненко
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