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3 июня, 01:05

Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Силы противовоздушной обороны проводят боевую работу над Ленинградской областью. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, были сбиты три БПЛА.

По его словам, работа ПВО продолжается.

Силы ПВО сбили ещё два беспилотника на подлёте к Москве
Силы ПВО сбили ещё два беспилотника на подлёте к Москве

Ранее в области была объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропорту Пулково ввели обслуживание рейсов по согласованию, а позднее и вовсе закрыли все вылеты и прилёты.

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Артур Лапсаков
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