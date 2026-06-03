Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны проводят боевую работу над Ленинградской областью. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, были сбиты три БПЛА.

По его словам, работа ПВО продолжается.

Ранее в области была объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропорту Пулково ввели обслуживание рейсов по согласованию, а позднее и вовсе закрыли все вылеты и прилёты.