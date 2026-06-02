ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 04:36

Минобороны сообщило о перехвате 148 украинских беспилотников за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака происходила в период с 20:00 мск 1 июня до 07:00 мск 2 июня. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Не благодарите: ВСУ по ошибке направили дроны в Финляндию, но российская ПВО не дала им долететь
Не благодарите: ВСУ по ошибке направили дроны в Финляндию, но российская ПВО не дала им долететь

А в ночь на 1 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Чёрного моря. Воздушные цели были уничтожены над территориями восьми регионов и Чёрным морем.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar