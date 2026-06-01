Киев мог случайно направить беспилотники с боевой частью в сторону Финляндии. Об этом сообщает Helsingin Sananat со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, украинская сторона сама предупредила Хельсинки об инциденте, заявив, что дроны были направлены ошибочно. Финские власти объявили опасность в приграничном регионе, но не стали раскрывать её истинную причину.

На следующий день военные республики заявили, что аппараты приблизились к границам страны с российской стороны. Это, как отмечает газета, могло создать у общественности ложное впечатление, будто угроза связана с ответными действиями Москвы на удары киевского режима.

Обычно беспилотники программируются на конкретные координаты, но могут давать сбой. Финские военные утверждают, что дроны в итоге не залетели в воздушное пространство страны. Издание допускает, что их могли сбить российские средства противовоздушной обороны по пути к цели.