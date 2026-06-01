«Никогда не открывали небо»: Премьер Литвы божится, что страны Балтии не пускают дроны ВСУ в Россию
Ругинене: Страны Балтии не дают Украине своё небо для ударов дронами по РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / schusterbauer.com
Страны Балтии не разрешают киевскому режиму использовать собственное воздушное пространство для нанесения ударов беспилотниками по территории России. Об этом заявила глава правительства Литвы Инга Ругинене.
Премьер подчеркнула, что её страна и соседи уже давали чёткий и ответственный ответ на этот счёт, и он остаётся неизменным: воздушное пространство и земли Прибалтики никогда не использовались для запуска дронов по целям в РФ.
Напомним, что с конца марта украинские беспилотники неоднократно вторгались в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Эстонский министр обороны Ханно Певкур призвал Киев держать свои дроны подальше от границ республики, а в Латвии эта ситуация привела к политическому кризису — премьер Эвика Силиня объявила об отставке кабинета министров после инцидентов с БПЛА ВСУ. А во время одного из подобных инцидентов в Литве правительству страны вместе с президентом пришлось улепётывать в бункер.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.