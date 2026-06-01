«Никогда не открывали небо»: Премьер Литвы божится, что страны Балтии не пускают дроны ВСУ в Россию

Страны Балтии не разрешают киевскому режиму использовать собственное воздушное пространство для нанесения ударов беспилотниками по территории России. Об этом заявила глава правительства Литвы Инга Ругинене.

Премьер подчеркнула, что её страна и соседи уже давали чёткий и ответственный ответ на этот счёт, и он остаётся неизменным: воздушное пространство и земли Прибалтики никогда не использовались для запуска дронов по целям в РФ.