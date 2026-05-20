Науседу и руководство Литвы увели в укрытие из-за воздушной тревоги

В Литве воздушная тревога из-за подозрительного беспилотника затронула не только жителей, но и руководство страны. Президент Гитанас Науседа вместе с другими высокопоставленными чиновниками был переведен в укрытие.

По данным Delfi Литва, в убежище также спустились премьер-министр Инга Ругинене и спикер сейма Йозас Олекас.

Минобороны Литвы сообщило, что тревогу объявили в нескольких районах после обнаружения подозрительного дрона неподалеку от границы.

«Литва объявила воздушную тревогу в некоторых частях страны после того, как неподалеку от границы был обнаружен подозрительный дрон», — написало ведомство в соцсети X.

В Вильнюсе на время тревоги остановили движение общественного транспорта. Также временно прекратил работу аэропорт литовской столицы.

В укрытия спускались и местные жители. В соцсетях появились кадры, на которых школьники прячутся под партами во время сигнала тревоги. Позднее воздушную тревогу отменили.

Накануне похожий инцидент произошел в Эстонии, где был сбит беспилотник. Сообщалось, что дрон принадлежал ВСУ и мог сбиться с курса при движении в сторону России. Позже МИД Украины извинился перед Таллином за случившееся, а эстонский МИД попытался возложить ответственность на Москву.