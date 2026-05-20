Рютте признал, что сбитый над Эстонией беспилотник принадлежал Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что беспилотник, который накануне был сбит в воздушном пространстве Эстонии, принадлежал Украине. С соответствующим заявлением глава альянса выступил на пресс-конференции в канун встречи министров иностранных дел стран — членов альянса, которая пройдёт 21–22 мая в Швеции.