Рютте признал, что сбитый над Эстонией беспилотник принадлежал Украине
Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что беспилотник, который накануне был сбит в воздушном пространстве Эстонии, принадлежал Украине. С соответствующим заявлением глава альянса выступил на пресс-конференции в канун встречи министров иностранных дел стран — членов альянса, которая пройдёт 21–22 мая в Швеции.
«Это был украинский беспилотник», — сообщил Рютте.
Ранее Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил дрон ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать своё воздушное пространство. Однако глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выступил с обвинениями в адрес России.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.