Страны Балтии переживают из-за дронов, которые залетают в их небо или падают на землю. Однако в этих инцидентах виноваты они сами, уверен депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий заявил, что Россия не станет подстраиваться под Прибалтику в вопросе с БПЛА. Военные продолжат охранять границы и сбивать беспилотники у рубежей страны. Обломки при этом способны упасть на территории соседей.

«Сами прибалты со своим ПВО никудышным ничего сделать не могут, а может быть, они сами позволили запускать дроны со своей территории, это неизвестно. Вся их обеспокоенность нам совершенно не важна, они сами себе нагадили в данном случае», — приводит комментарий депутата «Газета.ru».

Колесник не удивился обвинениям в адрес России со стороны НАТО и стран Балтии. Он назвал такую реакцию привычной для этих государств. Депутат отметил, что другие члены альянса действительно выражают недовольство ситуацией с дронами. Однако, по его словам, русофобия прибалтов толкает их на действия, которые расходятся с позицией остального НАТО. На Западе предпочитают обвинять Москву вместо анализа происходящего.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказался об инцидентах с украинскими беспилотниками в Прибалтике. По его словам, участившиеся случаи нарушения воздушного пространства усиливают напряжённость в регионе. Такой тренд повышает риск военного сценария в Европе. С конца марта дроны ВСУ неоднократно залетали на территорию Литвы, Латвии, и Эстонии.