Туск: Инциденты с дронами ВСУ в Прибалтике усиливают риск войны в Европе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Участившиеся инциденты с украинскими беспилотниками в Прибалтике усиливают напряжённость и повышают риск военного сценария в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова приводит телеканал Polsat News.
По мнению главы польского правительства, ситуация с БПЛА становится всё более тревожной и требует трезвой оценки. Туск подчеркнул, что Варшава не заинтересована в худшем развитии событий, однако игнорировать происходящее власти не намерены.
«Мы хотели бы избежать худшего, но я не из тех, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит», — предупредил он.
С конца марта украинские беспилотники не раз оказывались в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии. Эстонский министр обороны Ханно Певкур призвал Киев держать свои дроны подальше от территории республики. В Латвии ситуация привела к политическому кризису: премьер Эвика Силиня объявила об отставке кабинета министров после инцидентов с БПЛА ВСУ. Кроме того, вчера в Литве руководству страны и её президенту пришлось прятаться в бункере от очередного украинского беспилотника.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.