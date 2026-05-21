Туск: Инциденты с дронами ВСУ в Прибалтике усиливают риск войны в Европе

Участившиеся инциденты с украинскими беспилотниками в Прибалтике усиливают напряжённость и повышают риск военного сценария в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова приводит телеканал Polsat News.

По мнению главы польского правительства, ситуация с БПЛА становится всё более тревожной и требует трезвой оценки. Туск подчеркнул, что Варшава не заинтересована в худшем развитии событий, однако игнорировать происходящее власти не намерены.

«Мы хотели бы избежать худшего, но я не из тех, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит», — предупредил он.