Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 05:18

Туск: Инциденты с дронами ВСУ в Прибалтике усиливают риск войны в Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Участившиеся инциденты с украинскими беспилотниками в Прибалтике усиливают напряжённость и повышают риск военного сценария в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова приводит телеканал Polsat News.

По мнению главы польского правительства, ситуация с БПЛА становится всё более тревожной и требует трезвой оценки. Туск подчеркнул, что Варшава не заинтересована в худшем развитии событий, однако игнорировать происходящее власти не намерены.

«Мы хотели бы избежать худшего, но я не из тех, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит», — предупредил он.

Рютте признал, что сбитый над Эстонией беспилотник принадлежал Украине
Рютте признал, что сбитый над Эстонией беспилотник принадлежал Украине

С конца марта украинские беспилотники не раз оказывались в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии. Эстонский министр обороны Ханно Певкур призвал Киев держать свои дроны подальше от территории республики. В Латвии ситуация привела к политическому кризису: премьер Эвика Силиня объявила об отставке кабинета министров после инцидентов с БПЛА ВСУ. Кроме того, вчера в Литве руководству страны и её президенту пришлось прятаться в бункере от очередного украинского беспилотника.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Дональд Туск
  • ВСУ
  • Прибалтика
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar