«Завтра случится со всеми»: Фон дер Ляйен напугала европейцев украинскими дронами

Европа в будущем способна столкнуться с проблемами безопасности. Сейчас такие сложности испытывают страны Прибалтики. Причина — регулярные залёты беспилотников в воздушное пространство. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политик выступила на совместной пресс-конференции в Вильнюсе. Рядом с ней находились президенты Литвы, Латвии и Эстонии.

«То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», — сказала она.

Фон дер Ляйен рассказала о планах Евросоюза, который намерен работать над повышением эффективности своей системы безопасности. Один из ключевых инструментов — улучшение межгосударственной координации. Страны ЕС усилят обмен информацией и отработают совместные протоколы реагирования.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участившиеся инциденты с украинскими беспилотниками в Прибалтике усиливают напряжённость. Такой рост инцидентов повышает риск военного сценария в Европе. С конца марта дроны ВСУ не раз оказывались в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии.