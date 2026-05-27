Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 00:22

«Завтра случится со всеми»: Фон дер Ляйен напугала европейцев украинскими дронами

Фон дер Ляйен предупредила Европу о рисках вторжения дронов после Прибалтики

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европа в будущем способна столкнуться с проблемами безопасности. Сейчас такие сложности испытывают страны Прибалтики. Причина — регулярные залёты беспилотников в воздушное пространство. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политик выступила на совместной пресс-конференции в Вильнюсе. Рядом с ней находились президенты Литвы, Латвии и Эстонии.

«То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», — сказала она.

Фон дер Ляйен рассказала о планах Евросоюза, который намерен работать над повышением эффективности своей системы безопасности. Один из ключевых инструментов — улучшение межгосударственной координации. Страны ЕС усилят обмен информацией и отработают совместные протоколы реагирования.

Еврокомиссия впервые перевела 1,5 млрд евро Прибалтике из фонда развития ЕС
Еврокомиссия впервые перевела 1,5 млрд евро Прибалтике из фонда развития ЕС

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участившиеся инциденты с украинскими беспилотниками в Прибалтике усиливают напряжённость. Такой рост инцидентов повышает риск военного сценария в Европе. С конца марта дроны ВСУ не раз оказывались в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar