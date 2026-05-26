Еврокомиссия впервые перевела 1,5 млрд евро Прибалтике из фонда развития ЕС

Еврокомиссия впервые выделила из фонда развития депрессивных регионов ЕС 1,5 миллиарда евро на военную помощь Прибалтике, которая столкнулась с проблемой дронов ВСУ в своём воздушном пространстве. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Уже сейчас 1,5 млрд евро из Европейского фонда регионального развития могут быть инвестированы в военные проекты. Новый инструмент — это Восточный инвестиционный фонд на 28 млрд евро, который был специально создан 2 месяца назад для стран восточного фланга ЕС. И ещё 12 млрд евро по программе SAFE — они есть в наличии, важно их использовать», — пояснила еврочиновница.

По её словам, также дополнительные 40 миллиардов евро поступят на укрепление обороны «восточного фланга» ЕС. Финансы выделят из разных европейских фондов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что участившиеся инциденты с украинскими беспилотниками в Прибалтике усиливают напряжённость и повышают риск военного сценария в Европе. С конца марта дроны ВСУ не раз оказывались в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии.