25 мая, 13:27

«Переложить ответственность»: Военэксперт объяснил, почему украинские дроны падают в Прибалтике

Обложка © GigaChat / Life.ru

Украинские дроны падают в Прибалтике по нескольким причинам, и далеко не всегда за этим стоит чья-то целенаправленная диверсия, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, если беспилотник подавлен системами радиоэлектронной борьбы, он вполне может сбиться с курса и улететь неизвестно куда.

Однако зачастую для этого даже не нужен РЭБ, достаточно работы сил ПВО. Дрон летит вдоль границы, его обстреливают, он теряет управление и падает на территории Прибалтики, особенно если маршрут пролегает вдоль границы России. В таком случае подбитый аппарат может свалиться в приграничных районах Латвии, Литвы или Эстонии.

Некоторый процент беспилотников падает и по сугубо техническим причинам. Дрон может рухнуть просто из-за заводского брака или технической неисправности, возникшей прямо в полёте, тогда он тоже сбивается с курса и залетает на территорию Прибалтики, хотя шёл в направлении России.

«Обвинения в адрес России — попытка переложить ответственность как с Украины, так и со стран Балтии. Ведь, фактически, Прибалтика открывает воздушное пространство для проведения воздушных атак со стороны ВСУ по российскому северо-западу», — цитирует эксперта kp.ru.

Ранее главы МИД восьми стран выступили с совместным заявлением после инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве европейских государств, обвинив Россию якобы в дезинформации. Совместное заявление опубликовал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

