Восемь стран НАТО выступили с единым заявлением по поводу атак БПЛА

Главы МИД восьми стран Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением после инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве европейских государств, обвинив Россию в дезинформации. Совместное заявление опубликовал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на своей странице в соцсети X.

Под документом поставили подписи руководители внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Авторы обращения осудили прозвучавшие, по их утверждению, угрозы применения силы в отношении Латвии и других государств региона. Инциденты с залётом беспилотников в воздушное пространство стран НАТО министры связали с продолжающимся конфликтом на Украине.

Отдельно подчёркивается, что государства Северной Европы и Балтии якобы не позволяли использовать свою территорию или воздушное пространство для атак по объектам в России. В заявлении также говорится, что подобные ситуации, по мнению авторов документа, используются Москвой для отвлечения внимания от украинского конфликта.

«Как союзники по НАТО, мы остаёмся едины в защите территории и воздушного пространства альянса, полностью привержены коллективной обороне в соответствии со ст. 5», — говорится в совместном заявлении.

Ранее сообщалось, что заявления стран Балтии в адрес России связаны с попыткой повлиять на общественные настроения внутри Евросоюза и НАТО. Жёсткая риторика со стороны прибалтийских республик объясняется опасениями, что в случае прямого конфликта между Россией и альянсом они могут не получить ожидаемой военной поддержки.