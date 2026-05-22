Рубио удивился вопросу об «угрозе России» странам Прибалтики

Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции выразил недоумение по поводу вопроса о якобы растущих угрозах со стороны России в адрес стран Прибалтики.

Отвечая журналистам, он отметил, что любые подобные ситуации вызывают обеспокоенность с точки зрения возможной эскалации, и подчеркнул, что США внимательно следят за развитием событий.

По словам Рубио, Вашингтон понимает тревогу союзников и работает с партнёрами по НАТО, чтобы не допустить ухудшения ситуации и перехода её в более серьёзный конфликт.

В МИД РФ ранее заявляли, что прибалтийские страны занимают в отношении России откровенно враждебную позицию, при этом Москва неоднократно подчёркивала, что не выдвигает угроз другим государствам.