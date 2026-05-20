В странах Прибалтики у власти сейчас находятся «достаточно недалёкие политики», пропитанные русофобией. Именно это мешает им трезво оценивать происходящее в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

«Там [в странах Балтии] достаточно недалёкие политики находятся у власти, мало того, что они недалёкие, они ещё пропитаны русофобией, что мешает им давать какие-то трезвые оценки происходящего в мире», — сказал представитель Кремля.