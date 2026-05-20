Песков назвал политиков Прибалтики «недалёкими и пропитанными русофобией»
В странах Прибалтики у власти сейчас находятся «достаточно недалёкие политики», пропитанные русофобией. Именно это мешает им трезво оценивать происходящее в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».
«Там [в странах Балтии] достаточно недалёкие политики находятся у власти, мало того, что они недалёкие, они ещё пропитаны русофобией, что мешает им давать какие-то трезвые оценки происходящего в мире», — сказал представитель Кремля.
Песков счёл граничащим с безумием призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса атаковать Калининград. Литовский министр призвал НАТО показать России, что альянс способен проникнуть в эксклав. Он заявил, что у блока есть средства, чтобы уничтожить российские базы в этом регионе. На такое заявление не могли не ответить в России и объяснили, что при атаке на регион столкновение с РФ закончится для Литвы за 15 минут.
