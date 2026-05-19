Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 мая, 10:47

«Провоцируют к войне»: Литве отмерили срок существования при нападении на Калининград

Депутат Чепа: Судьба Литвы будет решена за 15 минут при нападении на Калининград

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Algimantas Barzdzius

При атаке на Калининградскую область столкновение с Россией закончится для Литвы за 15 минут, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя призыв главы МИД прибалтийской республики к НАТО напасть на регион РФ.

Парламентарий назвал литовского министра идиотом, который провоцирует к войне, и предложил попробовать напасть своими силами. По его словам, подобные провокационные заявления со стороны Прибалтики звучат из-за их же слабости.

«И любой мужчина, выросший не в тепличных условиях, хорошо представляет варианты, когда так провоцируют. А люди, которые провоцируют к войне, даже не отдают себе отчёт о последствиях», — подчеркнул собеседник RT.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будри призвал НАТО продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. Политик заявил, что альянс располагает средствами для уничтожения баз РФ в регионе.

Борис Эльфанд
