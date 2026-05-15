Финляндия открыла небо для дронов ВСУ с бомбами во время атаки на Россию

Полиция Финляндии не будет расследовать появление в воздушном пространстве страны дронов ВСУ, которые несли взрывчатку. Об этом заявил главный инспектор Сами Хятенен, слова которого цитирует телерадиовещатель Yle.

«Полиция обязана провести предварительное расследование в том случае, если дрон падает на землю», — заявил он.

В данной же ситцации такого не случилось, поэтому следственных действий не требуется. Кроме того, начальник оперативного управления сил обороны Кари Нисула проговорился, что Финляндию предупреждали о возможном залёте беспилотников на её территорию, но подробности раскрывать отказался.

«В этот раз мы получили информацию о возможном риске захода беспилотников на территорию Финляндии. В этой связи я больше ничего не раскрываю», — сказал Нисула на пресс-конференции.