Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 14:58

Финляндия открыла небо для дронов ВСУ с бомбами во время атаки на Россию

Финляндия отказалась расследовать залёт дронов, поскольку ВСУ её предупредили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Macca Sherifi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Macca Sherifi

Полиция Финляндии не будет расследовать появление в воздушном пространстве страны дронов ВСУ, которые несли взрывчатку. Об этом заявил главный инспектор Сами Хятенен, слова которого цитирует телерадиовещатель Yle.

«Полиция обязана провести предварительное расследование в том случае, если дрон падает на землю», — заявил он.

В данной же ситцации такого не случилось, поэтому следственных действий не требуется. Кроме того, начальник оперативного управления сил обороны Кари Нисула проговорился, что Финляндию предупреждали о возможном залёте беспилотников на её территорию, но подробности раскрывать отказался.

«В этот раз мы получили информацию о возможном риске захода беспилотников на территорию Финляндии. В этой связи я больше ничего не раскрываю», — сказал Нисула на пресс-конференции.

Стубб предложил «‎неудобный» способ закончить СВО
Стубб предложил «‎неудобный» способ закончить СВО

Напомним, в Финляндии из-за залёта дронов закрывали столичный аэропорт на несколько часов. Позже власти объявили, что угроза миновала. А президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит в случившемся военной угрозы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar