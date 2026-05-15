Стубб предложил «‎неудобный» способ закончить СВО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо вести трудные и неудобные переговоры с Россией. Его слова передаёт финская телерадиокомпания Yle.

«Чтобы закончить конфликт, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры», – заявил он.

При этом Стубб подчеркнул, что к диалогу с Москвой следует приступать только тогда, когда Украина окажется в сильной позиции. Кроме того, по его словам, сторона, ведущая переговоры, должна иметь мандат одновременно от Киева и Брюсселя.

Ранее Александр Стубб заявил о необходимости прямого диалога Европейского союза с Москвой. Он убеждён, что Брюссель должен отстаивать собственные интересы вне зависимости от курса Вашингтона. По его словам, если американская стратегия не отвечает европейским запросам, пора действовать самостоятельно.