Президент Финляндии призвал вести «неудобные переговоры» с Россией по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо вести трудные и неудобные переговоры с Россией. Его слова передаёт финская телерадиокомпания Yle.
«Чтобы закончить конфликт, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры», – заявил он.
При этом Стубб подчеркнул, что к диалогу с Москвой следует приступать только тогда, когда Украина окажется в сильной позиции. Кроме того, по его словам, сторона, ведущая переговоры, должна иметь мандат одновременно от Киева и Брюсселя.
Ранее Александр Стубб заявил о необходимости прямого диалога Европейского союза с Москвой. Он убеждён, что Брюссель должен отстаивать собственные интересы вне зависимости от курса Вашингтона. По его словам, если американская стратегия не отвечает европейским запросам, пора действовать самостоятельно.
