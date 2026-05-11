11 мая, 09:52

Стубб призвал Европу к прямым переговорам с Россией

Обложка © ТАСС / THOMAS PADILLA / POOL / ЕРА

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европейскому союзу необходимо наладить прямой разговор с Москвой. Свою позицию финский лидер обозначил в беседе с изданием Corriere Della Sera.

Политик убеждён, что европейским странам следует отстаивать собственные интересы в украинском вопросе вне зависимости от курса Вашингтона. По его словам, если американская стратегия не отвечает запросам Брюсселя, пора действовать самостоятельно.

Стубб уточнил, что решение о возобновлении коммуникации ещё не принято, и сроки не определены. Ключевым фактором станет координация между разными частями континента: речь идет о так называемой «Европейской пятёрке» (Франция, Германия, Италия, Польша и Испания), а также государствах Северной Европы и Прибалтики, имеющих общие границы с РФ.

Формат возможных контактов пока неизвестен. В интервью Стубб отметил, что диалог может вести как специальный посланник, так и группа лидеров.

Президент Республики Сербской: Злые комментарии ЕС не мешают диалогу с Россией

Дискуссия о будущем отношений с Москвой активизировалась и на уровне руководства ЕС. Глава дипломатии сообщества Кая Каллас ранее заявила, что в конце мая министры иностранных дел соберутся для обсуждения предложений по диалогу. Она подчеркнула, что «для прогресса необходимы уступки с российской стороны».

О намерении готовить переговоры на техническом уровне в феврале объявлял французский президент Эмманюэль Макрон. Кроме того, председатель Европейского совета Антониу Кошта допустил обсуждение этой темы с главами государств при наступлении подходящего момента.

Никита Никонов
