Реакция отдельных политиков Евросоюза на визиты представителей Республики Сербской в Россию не отражается на стратегическом диалоге Москвы и Баня-Луки. Об этом в интервью ТАСС заявил президент РС Синиша Каран.

«Конкретных угроз не было. Но даже если бы они были, это не повлияло бы на наш приезд и на наше участие в торжественных мероприятиях, потому что для нас это часть нашего национального интереса», — отметил он.

По его оценке, негативные высказывания европейских политиков не способны изменить ни курс Баня-Луки, ни характер её взаимодействия с Москвой. Отдельные комментарии, как отметил президент РС, используются в попытках повлиять на внутренние процессы и национальное самоопределение региона.

На протяжении последних 30 лет Республика Сербская, по словам Карана, регулярно сталкивается с санкционным давлением и политическими ограничениями из-за связей с Россией. Несмотря на это, сотрудничество с Москвой сохраняется как ключевой стратегический интерес региона.

Дейтонские соглашения он назвал основой, которая должна гарантировать равноправное сосуществование двух энтитетов и трёх конституционных народов в Боснии и Герцеговине. Политик отдельно подчеркнул, что РС последовательно выступает против санкций, внешнего давления и вмешательства международных структур во внутренние дела стран.

Западные институты, как добавил Каран, ранее уже пытались влиять на ситуацию через назначение высоких представителей, чьи решения, по его словам, наносили ущерб сербскому населению.

Ранее Каран сообщил, что Республика Сербская не намерена поддаваться внешнему давлению и не планирует присоединяться к санкциям против России. Ряд стран Евросоюза использует политические и экономические инструменты влияния на государства, сохраняющие отношения с Москвой, называя это «путём в Евросоюз».