Республика Сербская не поддастся внешнему давлению и никогда не присоединится к санкциям против России. Об этом заявил президент энтитета Синиша Каран.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что некоторые страны ЕС используют политические и экономические рычаги для давления на независимую политику Республики Сербской и других государств, поддерживающих отношения с Россией, называя это «путём в Евросоюз». Каран отметил, что для Республики Сербской такой путь неприемлем, и заверил, что с самого начала и впредь они не позволят себе присоединиться к антироссийским санкциям.

«Всем известно, что с самого первого дня до сегодняшнего, и так будет всегда, мы не позволяли и не позволим присоединиться к санкциям против России», — подчеркнул Каран.

Президент Республики Сербской 9 Мая посетил военный парад на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы. Вместе с ним на мероприятии присутствовали лидеры Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Лаоса, Малайзии и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Лидер России подчеркнул, что искренне рад разделить праздничный вечер в обществе верных друзей и надежных партнёров из разных стран.