Стубб назвал условие, при котором Европе придётся сесть за стол переговоров с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб полагает, что возможность диалога между европейскими странами и российским лидером Владимиром Путиным будет определяться тем, какую линию Вашингтон выберет в украинском вопросе. Иными словами, европейцам предстоит оценить, соответствует ли нынешняя стратегия США интересам самой Европы. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Как отметил Стубб, если вдруг станет понятно, что избранный американцами политический курс не соответствует европейским интересам, то, судя по всему, в обозримом будущем возникнет необходимость кому-то из руководителей европейских государств вступить в согласованный диалог с главой РФ.

Помимо этого, президент Финляндии сообщил, что разговоры о подобной перспективе ведутся уже на протяжении двух лет подряд.

Ранее сообщалось, что Стубб согласился с эстонским президентом Аларом Карисом, который призвал страны Европы начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Лидер Эстонии считает, что конфликт на Украине может завершиться в любой момент, и европейцам нужно быть готовыми к дипломатическому диалогу.