Посол Мирошник пообещал жёсткий ответ России на удар по автобусу с людьми в ДНР

В Донецкой Народной Республике беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь. Погибли семь человек. Ситуацию прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, Россия даст жёсткий ответ на этот теракт.

«В любом случае, это военное преступление, которое совершено в нарушение существующих норм международного гуманитарного права. Те действия, которые предприняты Киевом, безусловно, можно охарактеризовать исключительно как террористический акт», — приводит слова Мирошника «Газета.ru».

Мирошник добавил, что случившееся продолжает череду атак последних недель, когда Киев намеренно наносит удары по гражданским объектам. Целью таких действий он назвал не только убийства и запугивание людей, но и блокирование логистических потоков для снабжения территорий.

Представитель внешнеполитического ведомства пообещал собрать все необходимые сведения для передачи в международные инстанции. Эти данные представят российские дипломаты на профильных площадках.

В министерстве подчеркнули, что массовая гибель гражданских требует оценки мирового сообщества. Однако это не отменяет и жёсткого военного ответа на предпринимаемые действия.