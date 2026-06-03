ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 05:39

После атаки БПЛА на автобус Москва — Симферополь госпитализированы 10 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Появились новые подробности об атаке ВСУ на автобус, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь. Как уточнили представители Минздрава, пострадали десять человек. Среди них есть несовершеннолетний.

Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, все раненые были направлены в стационар. У пациентов диагностирована баротравма, их самочувствие оценивается специалистами как средней степени тяжести.

«10 пострадавших, среди них ребёнок, — в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечение», — сообщил представитель ведомства.

Медики уже оказывают требуемую поддержку всем поступившим гражданам. Дополнительно по состоянию здоровья несовершеннолетнего организованы телемедицинские консультации с экспертами федеральных центров.

Ещё одному человеку, попавшему под удар, помощь оказали на месте без необходимости отправки в стационар.

Женщина пострадала при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
Женщина пострадала при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области

Напомним, ВСУ атаковали рейсовый автобус «Москва – Симферополь». В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли семь человек.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar