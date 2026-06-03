После атаки БПЛА на автобус Москва — Симферополь госпитализированы 10 человек

Появились новые подробности об атаке ВСУ на автобус, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь. Как уточнили представители Минздрава, пострадали десять человек. Среди них есть несовершеннолетний.

Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, все раненые были направлены в стационар. У пациентов диагностирована баротравма, их самочувствие оценивается специалистами как средней степени тяжести.

«10 пострадавших, среди них ребёнок, — в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечение», — сообщил представитель ведомства.

Медики уже оказывают требуемую поддержку всем поступившим гражданам. Дополнительно по состоянию здоровья несовершеннолетнего организованы телемедицинские консультации с экспертами федеральных центров.

Ещё одному человеку, попавшему под удар, помощь оказали на месте без необходимости отправки в стационар.

Напомним, ВСУ атаковали рейсовый автобус «Москва – Симферополь». В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли семь человек.