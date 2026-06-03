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3 июня, 08:41

Три человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус в Енакиеве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиеве (ДНР). Как рассказала главврач Горловской больницы Нелли Якуненко, их состояние оценивается как тяжёлое. Состояние большинства остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

«Три человека находятся в реанимации, состояние после операции тяжелое. Сейчас работаем с родственниками, которые дозваниваются узнать состояние пострадавших», — сказала Якуненко ИС «Вести».

Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в ДНР — это преднамеренный теракт
Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в ДНР — это преднамеренный теракт

Напомним, 3 июня ВСУ атаковали в ДНР автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В результате атаки погибли семь человек, ещё 10 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

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Александра Вишнякова
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